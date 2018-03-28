شاهد.. مواطن مصري يدعو الرئيس السيسي لحضور زفافة

القاهرة(صدى):

فوجئ السيد اللواء مجدى عنان سكرتير عام محافظة البحيرة في شمال جمهورية مصر العربية، بإبراهيم يرفع لافته هو وخطيبته يدعو فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل زفافه ، والتي رفعها اثناء الادلاء بصوت خطيبته في لجان مدرسة نظير.

وقال المواطن إبراهيم في اللافته: ” انتخبناك وهتنجح وهتحضر فرحنا.. لأنك منا وأنت ولي أمرنا.. لذلك نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور حفل زفافنا ” .

يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية، بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.