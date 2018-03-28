محمد صلاح يضع شرطا للانضمام إلى ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير صحفية إسبانية ، شرط اللاعب المصري محمد صلاح ، محترف ليفربول الإنجليزي ، ليوافق على الانتقال إلى صفف نادي ريال مدريد .

وجاء ذلك ، بعدما أبدت إدارة الملكي ، رغبتها في التعاقد مع نجم الكرة المصري الذي يبلغ 25 عامًا ، خلال الصيف المقبل ، بعدما أثبت تألقه مع النادي الإنجليزي .

ووفقًا لوسائل إعلامية إسبانية ، فإن ” صلاح ” يشترط لانتقاله إلى نادي ريال مدريد ، أن يبقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، في منصبه ، كمدير فني للنادي الإسباني .