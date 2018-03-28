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محمد صلاح يضع شرطا للانضمام إلى ريال مدريد

محمد صلاح يضع شرطا للانضمام إلى ريال مدريد
نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير صحفية إسبانية ، شرط اللاعب المصري محمد صلاح ، محترف ليفربول الإنجليزي ، ليوافق على الانتقال إلى صفف نادي ريال مدريد .
وجاء ذلك ، بعدما أبدت إدارة الملكي ، رغبتها في التعاقد مع نجم الكرة المصري الذي يبلغ 25 عامًا ، خلال الصيف المقبل ، بعدما أثبت تألقه مع النادي الإنجليزي .
ووفقًا لوسائل إعلامية إسبانية ، فإن ” صلاح ” يشترط لانتقاله إلى نادي ريال مدريد ، أن يبقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، في منصبه ، كمدير فني للنادي الإسباني .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 57 دقيقة

عز الله اعطوه وجه

[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 47 دقيقة

خلاص ماعدش بيخش مصر

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