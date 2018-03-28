هيئة الزكاة توضح عقوبات المتخلفين عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل ، عن عقوبة المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي الثاني ، من المسجلين في ضريبة القيمة المضافة ، والتي تغلق أبوابها يوم 31 مارس الجاري .

وأوضحت الهيئة ، عن هذه العقوبات والتي تمثلت في الغرامة المالية التي لاتقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي يجب على المنشأة الإقرار بها ، فضلًا عن غرامة تأخير سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر ، وهذا بالإضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية .

يذكر أن الهيئة ، دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ، والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية مبلغ 40 مليون ريال ، في وقت سابق ، بضرةر تقديم الإقرارات الضريبية لها شهريًا ، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية .