  • الأربعاء 28

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هيئة الزكاة توضح عقوبات المتخلفين عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

هيئة الزكاة توضح عقوبات المتخلفين عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

هيئة الزكاة توضح عقوبات المتخلفين عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة
عادل الحربي (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل ، عن عقوبة المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي الثاني ، من المسجلين في ضريبة القيمة المضافة ، والتي تغلق أبوابها يوم 31 مارس الجاري .
وأوضحت الهيئة ، عن هذه العقوبات والتي تمثلت في الغرامة المالية التي لاتقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي يجب على المنشأة الإقرار بها ، فضلًا عن غرامة تأخير سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر ، وهذا بالإضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية .
يذكر أن الهيئة ، دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ، والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية مبلغ 40 مليون ريال ، في وقت سابق ، بضرةر تقديم الإقرارات الضريبية لها شهريًا ، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 50 دقيقة

بسبب الضريبه صرنا مضريه الكل يضرب فينا حتى البنشري والفوال صار يطالب با لضريبه 🌴

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *