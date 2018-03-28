3 أندية تسعى لضم عثمان ديمبلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن ثلاثة أندية ( أتلتيكو مدريد اتلاسبانى وناديي أرسنال وليفربول الإنجليزيين)، تسعى لضم مهاجم نادى برشلونة عثمان ديمبلى.

ويسعى الجابونى بيير أيمريك أوباميانج المنتقل فى الانتقالات الشتوية لصفوف المدفعجية لإقناع الإدارة بضم زميله السابق فى نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، بينما يأمل المدير الفنى السابق لدورتموند والحالى لليفربول يورجين كلوب فى ضم اللاعب الفرنسى مستغلا جزءا من المبلغ الذى حصل عليه النادى من بيع فيليبى كوتينيو لبرشلونة ويبلغ 160 مليون يورو.

من ناحية أخرى يرى أتلتيكو أنه بوسعه ضم ديمبلى فى إطار صفقة تقضى بانتقال مواطنه أنطوان جريزمان لنادى برشلونة.