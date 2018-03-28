” الفيفا ” يحقق في الهتافات العنصرية من جمهور روسيا

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن مهاجم برشلونة الاسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم عثمان ديمبيلي وقع ضحية صيحات عنصرية الثلاثاء خلال المباراة الدولية الودية ضد روسيا في سان بطرسبورغ، فيما اكد الاتحاد الروسي استعداده لفتح تحقيق في القضية.

وأوضحت المصادر أن “صيحات القردة” تم إطلاقها على الخصوص خلال ركلتين ركنيتين انبرى لهما ديمبيلي، وزعم مستخدمو الإنترنت أنهم سمعوا أيضا هذه الصيحات عندما لمس بول بوغبا الكرة في الدقيقة 73.

وقال مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشرتشيسوف في تصريح لقناة غلوبو البرازيلية في بداية مارس: لا أعتقد بأن لدينا عنصرية على نطاق تجب محاربته، مضيفا: هناك دائماً حالات معزولة من مثيري الشغب، وكما هي الحال في بلدان أخرى، تتم معاقبة هؤلاء الأشخاص.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم انه لم يسمع “صيحات القردة” ضد عثمان ديمبيلي، لكنه مستعد لدراسة هذا الحلقة.