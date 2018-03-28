روتجرز: انتشار السعوديات على ” تويتر ” بشكل ملحوظ في 2016

واشنطن(صدى):

أعلنت جامعة ” روتجرز ” البحثية الأمريكية، أن عدد السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يكاد يقترب من عدد نظرائهم من السعوديين، حيث أن عددهن يصل لعدة ملايين.

وأكدت صحيفة بريطانية، على أن تقرير مركز القيادة العالمية للمرأة بجامعة ” روتجرز ” ، أفاد أن أكثر من 40% من 6.3 مليون سعودي على تويتر في عام 2016، كانوا من النساء.

وقال التقرير إن العديد من الحسابات كانت مجهولة المصدر، وأن عملية التغريد كانت تتم باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرًا إلى أن 10 من الناشطات الأكثر شهرة، جمعن أكثر من 1.2 مليون متابع خلال تلك الفترة.

وأضاف التقرير أن الملايين من السعوديات أصبحن يحتضن وسائل التواصل الاجتماعي؛ من أجل دفع الإصلاحات الاجتماعية، وتحقيق مطالبهن، ومشاركة خبراتهن، مشيرًا إلى النساء الأصغر سنًّا يقُدن تلك الخطوة، وشجعهن على ذلك المتغيرات الإقليمية ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.