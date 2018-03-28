بالصور.. عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود تكرم 139 طالبا متميزا

عبدالمحسن الحارثي(صدى):

كرمت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود أمس الطلاب والطالبات الأكثر الالتزاماً وفق المعايير التي وضعتها العمادة وفق مبادرة الالتزام حياة وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب.

وقال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي بن مفرج الجهني ان هذا اليوم هو يوم الحصاد ويوم التميز والالتزام فكما أكدنا عليه في بداية العام بالبرنامج التعريفي عندما قلنا ” كما تفخرون بانضمامكم لجامعة الملك سعود فالجامعة تفخر بكم أيضاً ” وها نحن اليوم نحتفل بكم وبتميزكم. فأنتم ابناءنا وبناتنا الطلبة تميزتم أكاديمياً وسلوكياً فلقد أتخدتم الألتزام والانضباط والاجتهاد مبدأ لكم في كل شؤونكم وهذه القواعد تم التأكيد عليها في البرنامج التعريفي لمن يبحث عن التميز والتفوق فهنيئاً لكم بهذا التميز الذي تنشده العمادة.

وأكد الجهني ان هذه المبادرة من العمادة ماهي الا خطوة البداية لتأهيل جيل من الشباب الطموح الذي يعتمد عليه بعد توفيق الله في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال الجهني وفقا لذلك فقد تم اختيار 58 طالباً و81 طالبة وجميعهم مثال يحتذى به للتميز والالتزام، كما قدم الشكر والتقدير لاولياء أمور الطلبة على حرصهم ومتابعتهم و اهتمامهم بابنائهم و بناتهم بما حقق هذا التميز.

بعد ذلك ألقى وكيل العمادة للخدمات الطلابية الدكتور مخلد العنزي انه تم اختيار المكرمين وفقا لعدد من المعايير وهي ان المعدل التراكمي للطالب 5 من 5، وأن الغياب عن المحاضرات بالفعل 0%. ان لا يكون ارتكب اي من المخالفات لدى لجنة النظام بالعمادة .كذلك احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية بحيث لا يوجد للطالب أي نوع من أنواع المخالفة بهذا الخصوص .وكذلك الأحترام لأنظمة الجامعة من الناحية السلوكية بحيث لا يوجد للطالب أي مخالفة لدى وحدة الأرشاد الطلابي بهذا الخصوص من ناحية الالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتميزين بحضور أولياء أمورهم.

