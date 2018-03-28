دورة لتعليم لغة الإشارة لمنسوبي جوازات الشرقية بجمعية ” إيفاء “

سعيد العجل(صدى):

نظمت الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة بالتعاون مع جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) دورة تدريبية لبرنامج لغة الإشارة لمنسوبي جوازات المنطقة الشرقية خلال الفترة من 8-12/7/1439هـ حيث قدم الدورة المدرب الاستاذ ضيف الله بن علي الغامدي الذي أفاد بان لغة الاشارة الخاصة بالصم لها اهميتها الكبرى بالنسبة للأصم فمن خلالها يستطيع ان يتعرف على العالم المحيط به ويندمج مع فعالياته وأحداثه ولقد لاحظنا خلال السنوات الماضية الاهتمام الزائد بالصم وكيف يمكن لهم التفاعل مع احداث المجتمع فأصبحنا نرى الكثير من البرامج التليفزيونية تقوم بترجمة برامجها عن طريق مترجمين للغة الاشارة ومن هذا المنطلق على كل شخص يتعامل معهم لابد له وان يكون ملماً بلغة الاشارة ومن هنا جاءت الدورة الخاصة بمنسوبي جوازات المنطقة الشرقية فهم يتعاملون بحكم طبيعة عملهم مع الشخص الأصم لهذا وجب عليه ان يتعلم هذه اللغة التفاعلية مع الاصم ونحمد الله تعالى أننا وجدنا اقبالاً كبيراً من اخواننا في جوزات المنطقة الشرقية وحرصهم على التعرف على هذه اللغة لغة الاشارة وقد حضر هذه الدورة ممثلين عن منافذ الجوازات في المنطقة الشرقية جوزات الخفجي وجوزات حفر الباطن وجوزات جسر الملك فهد وجوزات البطحاء وجوزات سلوى وجوزات الاحساء بجانب جوزات الدمام.

وعلى صعيد آخر افاد الاستاذ سعد بن عبد الله المقبل مدير عام جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية بان الجمعية تفتح أبوابها لمثل هذه الدورات والبرامج التي تعود بالفائدة على المجتمع وتساهم بقدر كبير في تذليل العقبات أمام ذوي الحاجات سواء كانوا صماً أم من ذوي الإعاقة ففي كل فترة تستقبل قاعات الجمعية العديد من مثل هذه الدورات سواء التي تنظمها ( إيفاء) أو التي تنظمها بالتعاون مع جهات خارجية وجاءت دورة البرنامج التدريبي للغة الإشارة لمنسوبي جوازات المنطقة الشرقية لتضيف رصيداً وبعداً جديد لدور الجمعية التثقيفي في المجتمع ويسعدني بهذه المناسبة أن أشكر الاستاذ ضيف الله الغامدي المدرب المختص بلغة الإشارة على جهده الذي يقدمه في تدريب منسوبي الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات للتعريف بلغة الإشارة .