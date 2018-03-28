بالفيديو.. دفن امرأة حية مع زوجها المتوفي في تايلاند

منة كرم(صدى):

انتشرت عادة غريبة من نوعها في تايلاند، وهي دفن المرأة حية مع زوجها المتوفي، حيث أنها من أبرز العادات الشائعة في تايلاند للأشخاص الذين بلا ديانة.

ويظهر في بداية الفيديو حفر حفرة عميقة لتوضع بها المراة، ثم يوضع عليها خشبة لتسد الحفرة، ويتم وضع الزوج المتوفى فوق الخشبة، ثم وضع الخشبة النهائية وردمها بالتراب.

وأثار مقطع الفيديو غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم قائلًا: الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم الإنسان ووضع ضوابط وقوانين للكون لتعظيم شأنه.