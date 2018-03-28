بالفيديو.. دفن امرأة حية مع زوجها المتوفي في تايلاند
انتشرت عادة غريبة من نوعها في تايلاند، وهي دفن المرأة حية مع زوجها المتوفي، حيث أنها من أبرز العادات الشائعة في تايلاند للأشخاص الذين بلا ديانة.
ويظهر في بداية الفيديو حفر حفرة عميقة لتوضع بها المراة، ثم يوضع عليها خشبة لتسد الحفرة، ويتم وضع الزوج المتوفى فوق الخشبة، ثم وضع الخشبة النهائية وردمها بالتراب.
وأثار مقطع الفيديو غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم قائلًا: الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم الإنسان ووضع ضوابط وقوانين للكون لتعظيم شأنه.
مغابش[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9371 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحمد لله على نعمة الاسلام
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 43 دقيقة
المشهد هذا قديم اصله في سيرلنكا🌴