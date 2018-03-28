سيدة تكتشف خيانة زوجها بجولة على ” إنستجرام “

لندن(صدى):

لأن حبال الكذب قصيرة؛ كان من السهل على السيدة ” آنا رودينوك ” البريطانية البالغة 24 عامًا، من اكتشاف خيانة زوجها لها بمجرد تجولها داخل موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .

ووفقًا لوسائل إعلامية بريطانية ، فإن ” آنا ” بدأ الشك يتسلل إلى قلبها حول خيانة زوجها ” ديمتري ” الذي يبلغ 27 عامًا ، بسبب معجباته الكثيرات على ” إنستجرام ” ، والتي كانت إحداهن طالبة تبلغ 19 عامًا وتدعى ” إيميليا إجناتوفا ” والتي ظهرت كثيرًا لدى حساب زوجها .

وقررت الزوجة البريطانية، أن تخوض جولة عميقة داخل الحساب الشخصي لهذه الفتاة الصغيرة، لتفاجأ بالعثور على صور لها ترتدي ملابسها الخاصة، بالإضافة إلى صور لقطتها ، وبعض الصور في أجزاء من شقتها وبجوار سريرها ، وكلها كانت في التوقيت الذي تزور خلاله منزل والدتها مع ابنها .

وفور مواجهة ” آنا ” لزوجها باكتشافها للأمر؛ لم ينكر واعترف لها على الفور بأنه كان معها على علاقة دامت لأكثر من 18 شهرًا ، ثم قام بحظر كافة حسابات عشيقته ” إيميليا ” على الفور ، وحظرها من الوصول إلى زوجته .

ولأن لحظة اكتشاف الحقيقة أصابت ” ديمتري ” بالجنون، هدد زوجته بأنه سيحطمها إن فضحت أمره ، لافتًا إلى أنه لن يهتم بها أو بطفلها ، إلا أنها خرجت من منزلها لتعيش مع والديها وتتركه وحيدًا .

