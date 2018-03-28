بالفيديو.. أسيل عمران وتامر حسني يسجلان أغنية كأس العالم في لوس أنجلوس

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة أسيل عمران جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو عبر قناتها باليوتيوب، مقطع فيديو لتسجيل أغنية جديدة لعرضها في كاس العالم لكرة القدم في لوس أنجلوس برفقة النجم المصري تامر حسني.

وظهرت اسيل بالفيديو ، وهي بالطائرة متجهة إلى لوس أنجلوس ، ثم تواجدها بالفندق مع فريق العمل وبينهم النجم تامر حسني الذي سيٌسجل الأغنية معها بجانب عدد من الفنانين ، لطرحها أحتفالاً بكأس العالم لكرة القدم .