تعليق الدراسة في جدة ومكة

نايف السالم(صدى):

طالب ولي أمر طالب يدعي صالح الشيخي، المهتم بالطقس، بتعليق الدراسة يوم غدٍ الخميس، وذلك لحماية أرواح أولادهم بعد تأكيده على تأثر مكة وجدة بحالة جوية متقلبة، إلا أنه هناك ضوابط واشتراطات تحكم هذا الأمر.

وقال الشيخي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، برأيي تعليق الدراسة لمكة وجدة والمراكز التابعة لهما يوم الغد الخميس هو قرار حكيم ، لأن النشاط غداً يختلف عن اليوم بشدته والبداية المبكرة من الساعة 11 صباح الخميس.

وتوالت دعوات تعليق الدراسة بعد هذه التغريدة تفاديًا لحدوث أي مكروه للطلاب والمعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية بوجه عام.

هذا ولم يصد حتى الآن قرار أو توجيه فيما يخص تعليق الدراسة غدًا.