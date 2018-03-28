تعليق الدراسة في جدة ومكة
طالب ولي أمر طالب يدعي صالح الشيخي، المهتم بالطقس، بتعليق الدراسة يوم غدٍ الخميس، وذلك لحماية أرواح أولادهم بعد تأكيده على تأثر مكة وجدة بحالة جوية متقلبة، إلا أنه هناك ضوابط واشتراطات تحكم هذا الأمر.
وقال الشيخي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، برأيي تعليق الدراسة لمكة وجدة والمراكز التابعة لهما يوم الغد الخميس هو قرار حكيم ، لأن النشاط غداً يختلف عن اليوم بشدته والبداية المبكرة من الساعة 11 صباح الخميس.
وتوالت دعوات تعليق الدراسة بعد هذه التغريدة تفاديًا لحدوث أي مكروه للطلاب والمعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية بوجه عام.
هذا ولم يصد حتى الآن قرار أو توجيه فيما يخص تعليق الدراسة غدًا.
الحربي[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يا صَالِح ، اللَّه يصلحك ، خل ولدك ⬅️يعلِّق ➡️ ثوبه وشماغه زين علشان ما يتصفط 😂😂😂
بكرة عِندَه دراسة وخل عَنك الخرابيط 😂 قَال نُطالَب بتعليق الدّراسة ، قَال⬇️⬇️⬇️
فِيه دُول بعز الثّلوج والطرق الوعرة ؛ ومع ذَلِك ماراحوا يناهقون عِند أبواب المسؤولين بالدولة ويزعجونهم 😂
علشان تعليق يوم دراسي بحجة واهية ➡️ بالعكس عيالهم من أنفسهم منضبطين ويتحدون الصعوبات ➡️➡️
كلّه لأجل مستقبل حياة أفضل وتحسين مستوى أوضاعهم العلمية والمعيشية ✌🏻✌🏻✌🏻✍🏻✍🏻✍🏻
وأنت جَالِس⬅️ تبربر ، تبربر 😂😂😂➡️ بتويتر ، مثل ماقلت لك خله يعلِّق ثوبه وشماغه زين داخل
الدولاب أو على الدريشة ⬅️علشان مايتصفط ➡️😂😂😂 وأتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ✌🏻
مع وافر المحبة .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 59 دقيقة
عالم مدللة ..ويني ووين ذا اليوم كنت اذهب كعابي مع الجبال واحيان الاقي وديان فيها سيول فاذا قدرت اقطع الوادي قطعته ولا رجعت ..والمدرسين كذالك اذا غرزت سياراتهم دقوها كعابي..قال تعليق الدراسة