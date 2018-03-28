وكالة عالمية للتصنيف الائتماني تمنح ” معالم للتمويل ” تصنيفا إيجابيا

محمد السعران(صدى):

منحت ” كابيتال انتلجنس ” ، الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، شركة معالم للتمويل، الرائدة في تقديم خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، درجة التصنيف الائتماني الطويل الأجل بدرجة (BB) والقصير الأجل بدرجة (B) مع توقعات إيجابية بمستقبل ” مستقر ” ، لتعزز بذلك شركة ” معالم ” ، مكانتها كشركة وطنية رائدة في قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية. واستندت الوكالة العالمية في منح هذه التصنيفات إلى نجاح شركة معالم في تحقيق معدل استدانة منخفض مع الاحتفاظ بوفرة في السيولة بالإضافة إلى جودة الأصول العالية والتي مكّنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.

وفي بيان لها، صرحت شركة معالم للتمويل أن تصنيفات كابيتال انتلجنس جاءت نتيجةً لإمكانيات النمو التي يشهدها سوق التمويل المحلي، وبالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تستهدفه معالم كأحد القطاعات الرئيسية. وقد سجلت معالم، المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نمواً ملحوظ في محفظتها التمويلية بفضل الواردات المتأتية من منتج المرابحة خلال العام 2017.

فيما صرح رئيس مجلس الإدارة في شركة معالم للتمويل الأستاذ أيمن سجيني قائلاً: ” لا شك أن تصنيف النظرة المستقبلية لمعالم على أنها ” مستقرة ” هو إنجازٌ مهمٌ يعكس مكانة الشركة كواحدة من أسرع شركات التمويل الإسلامي نمواً في المملكة والتي تتمتع بنظام حوكمة فعال وإدارة مالية سليمة. تسعى معالم إلى تعزيز مكانتها في السوق والتركيز على تعزيز مواطن القوة في عملياتها التشغيلية وأفراد فريقها التنفيذي وخبرتها في السوق المحلي بناءً على أفضل الممارسات الدولية ” .

وذكرت كابيتال انتلجنس أن الفرصة متاحة أمام ” معالم ” للاستفادة من معدلات النمو التي يشهدها سوق التمويل المحلي، لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أجل سد الفجوة الكبيرة في العرض والطلب على الاقتراض، مشيرةً بشكل خاص إلى معايير الجودة التي طبقتها معالم لتحسين جودة الأصول بنهاية الربع الثالث ونسب التحصيل العالية التي سجلتها لمبالغ التمويل المتعثرة والخاصة بالحسابات المدينة، حيث لوحظ تحسن في نسبة تحصيل التمويل عن طريق الحسابات المدينة والنسبة الإجمالية للتمويل، وهي نسبة تحسن مرضية بالنسبة لشركة تمويل غير مصرفية.

وراعت كابيتال انتلجنس أن نسبة تغطية الخسائر من مستحقات التمويل المتعثرة ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن سجلت مستويات منخفضة في عام 2016. كما قالت كابيتال انتلجنس أن معالم سجلت نسبة من أدنى نسب الاستدانة في تاريخ شركات التمويل غير المصرفية. وكانت معالم قد عززت من قاعدة رأس مالها بشكل كبير بعد رفع رأس مالها من 100 إلى 150 مليون ريال سعودي في أبريل من عام 2017، مما خفف من احتياطي الخسائر الطفيفة الناجمة عن مستحقات التمويل المتعثرة وعزز من نسبة التغطية وزيادة فرص التوسع في مستويات النمو الائتماني.

وأشارت كابيتا انتلجنس إلى أن المستويات المنخفضة للاستدانة التي سجلتها معالم تؤكد على قوة مركزها المالي وقدرتها على مواجهة أي ضغوط على السيولة ويعود ذلك أيضاً إلى سياستها الرشيدة في رسم خطط مسبقة للتمويل جاءت متوافقة مع معدلات الزيادة في الإقراض التي سجلتها الشركة في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2017م. كما سجلت مستويات تغطية قوية للالتزامات قصيرة الأجل في نهاية الربع الثالث من عام 2017م وذلك بفضل الأصول السائلة التي تتضمن المبالغ النقدية والمستحقات التمويلية قصيرة الأجل، الأمر الذي يعكس السداد طويل الأجل للتسهيلات الائتمانية وطبيعة برامج التمويل القصيرة التي تتميز بها خدمات الشركة، وكذلك السيولة الاحتياطية المعززة والمدعومة بأرصدة بنكية عالية.

يذكر أن معالم للتمويل، التي انطلقت أعمالها في عام 2009، سجلت معدلات نمو في السنوات الأخيرة ، حيث تتمتع بإيرادات تمويل متينة بفضل وجود هوامش جيدة في محفظة تمويل المستحقات. كما أعلنت في نهاية ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017 ﻋن أﺻول ﻣوﺣدة ﺑﻘﯾﻣﺔ 231 ﻣﻟﯾون رﯾﺎل (62 ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ).

