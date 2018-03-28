مركز الأمير سلطان لأمراض القلب يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان, لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أجهزة طبية أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية/ السريرية، أو الإلكترونية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مساعد شخصي تنفيذي عدد (وظيفتين): شهادة الدبلوم في دراسات السكرتارية، أو ما يعادلها.

– فني دعم مستخدم: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الطبية الحيوية، أو ما يعادلها.

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 رجب 1439هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 22 رجب 1439هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .