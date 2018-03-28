بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتقل طفل عمره 3 سنوات

القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفل يبلغ من العمر ” 3 سنوتات ” بدعوي أنه تعدي على جندي.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت 3 أطفال الشهر الماضي وهم، مراد الترهوني، ومحمد أبو اسنينة، وأحمد أبو غربية، الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14 عام.

ولفت المركز الإعلامي بالقدس، إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأطفال الثلاثة ذاتهم الشهر الماضي، وأخلت سبيلهم بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع.