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بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتقل طفل عمره 3 سنوات

بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتقل طفل عمره 3 سنوات
القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفل يبلغ من العمر ” 3 سنوتات ” بدعوي أنه تعدي على جندي.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت 3 أطفال الشهر الماضي وهم، مراد الترهوني، ومحمد أبو اسنينة، وأحمد أبو غربية، الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14 عام.
ولفت المركز الإعلامي بالقدس، إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأطفال الثلاثة ذاتهم الشهر الماضي، وأخلت سبيلهم بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع.


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