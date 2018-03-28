بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتقل طفل عمره 3 سنوات
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفل يبلغ من العمر ” 3 سنوتات ” بدعوي أنه تعدي على جندي.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت 3 أطفال الشهر الماضي وهم، مراد الترهوني، ومحمد أبو اسنينة، وأحمد أبو غربية، الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14 عام.
ولفت المركز الإعلامي بالقدس، إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأطفال الثلاثة ذاتهم الشهر الماضي، وأخلت سبيلهم بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع.
حتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم!
جنود العدو الصهيوني يعتقلون طفل "3 سنوات" بدعوى التعدي على جندي! pic.twitter.com/dzzU8KtyAJ
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) ٢٨ مارس، ٢٠١٨
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