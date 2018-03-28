بالفيديو.. سما المصري لمهاجمي الرقص: إحنا نازلين نرقص مش ننتخب

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة سما المصري على مهاجمي مشاهد الرقص أمام اللجان بانتخابات الرئاسة المصرية ” هم الإخوان نسيوا حفلة دوللي شاهين إللى عملوا لها حفلة في شرم الشيخ.. وصحيح أخبار تصاريح الكباريهات في شارع الهرم إيه ” ، وتابعت ساخرة ” إحنا نازلين نرقص مش نازلين ننتخب ” .

وتابعت سما خلال اتصال تليفوني ببرنامج ” صح النوم ” ، ” الشعب المصري بيحب الرقص والفرح ” .

وعن نزلوها للإدلاء بصوتها في الانتخابات وهي تركب دراجة بخارية، قالت سما ” أنا من صغرى وأنا بحب قيادة الدراجات، ولذلك توجهت اليوم للجنة الانتخابات على دراجة بخارية أستفلتها من أحد الأشخاص، وكان ماشى وراى علشان يحرس الموتوسيكل ” .