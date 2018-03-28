فيديو لفتاة كويتية ” فاجرة ” تستدرج طفل صغير
ظهرت فتاة كويتية في مقطع فيديو وهي تستدرج طفل صغير وتسأله عن والده، حيث استغلت براءة الطفل الصغير ووجهت له أسئلة خاصة بوالده.
وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تقول للطفل: ابوك حلو مثلا ولا ماحلو، حيث قبلت الطفل وسألته ” من أين أنت، ليرد الطفل قائلًا: من الكويت.
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الروقي[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه فساد في كل زمان فساد في عهد النبي والصحابه فيه زنا وفيه بلاوي ثانيه … الحاصل انه بالخفاء
ووش دخل الانسان بعمل انسان ثاني بالخفاء …
الحاصل ان المنكر من يراه يغيره اما مسأله النشر واستفزاز الخلق هذا شيء اقشر ويحزن بعض الناس ويفرح البعض …
عملك لنفسك لاتبلي الخلق معك لاتنشر وتستفز الاوادم …
محماس السادس عشر[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
لهجتها مثل لهجة ابو سن سعوديه وليست كويتيه في مقطع اخر مكتوب سعوديه
افق[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل هذولي هم امهات جيل المستقبل
ياللخزي والعار. انها النهايه
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه سعوديه
ليست كويتيه
تركي محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
على كيفك انت وياه تقول سعوديه كل شي تلصقونه بالسعوديات مب على احساس انتم اذا شفتو وحده بيضاء قلتو اكيد مش سعوديه هالحين على شان مصلحه شي يسود الوجه قلتو سعوديه هاذي لاكويتيه ولا سعوديه هاذي من اللي يتقنن اللهجه السعوديه بطلاقه مثل اللي دايم نبلغ عليهن ينتحلن معرفات سعوديه