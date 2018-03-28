فيديو لفتاة كويتية ” فاجرة ” تستدرج طفل صغير

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت فتاة كويتية في مقطع فيديو وهي تستدرج طفل صغير وتسأله عن والده، حيث استغلت براءة الطفل الصغير ووجهت له أسئلة خاصة بوالده.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تقول للطفل: ابوك حلو مثلا ولا ماحلو، حيث قبلت الطفل وسألته ” من أين أنت، ليرد الطفل قائلًا: من الكويت.

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