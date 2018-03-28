حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل الزوجة في البرنامج

علي القحطاني (صدى):

أكد حساب المواطن، أنه لا يمكن للزوجة أن تسجل بشكل مستقل في البرنامج بل عليها أن تسجل كتابع لرب الأسرة وهو الزوج في هذه الحالة.

ويذكر أن حساب المواطن قد كشف أمس عن الضوابط التي يتم من خلالها التسجيل كفرد مستقل حيث قال إنه إذا كان الفرد الأعزب فوق 24 عامًا فإن أمامه خيارين الأول أن يسجل بحساب مستقل دون أن يطلب منه تقديم مستندات تفيد الاستقلالية أو التسجيل كفرد تابع لرب الأسرة.

وقال حساب المواطن أنه اذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم مع الأسرة فلا يحق له أن يسجل كفرد مستقل وليس أمامه سوى التسجيل كتابع لرب الأسرة.

وأضاف أما إذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم في سكن مستقل فإن عليه في هذه الحالة تقديم ما يثبت استقلالية السكن وهي عبارة عن مستندين الأول يخص الفرد المستقل والثاني يخص الأسرة.