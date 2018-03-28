وزير الخدمة المدنية يعتمد الهيكل الإداري الجديد

عادل الحربي (صدى):

اعتمد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، اليوم، الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي يهدف تنفيذ استراتيجيتها وأداء دورها المستقبلي.

كما يهدف الهيكل الإداري الجديد للدفع بالقيادات الشابة للمواقع القيادية، وتمكين المرأة من المناصب القيادية في الوزارة، وذلك انسجاما مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وكانت الوزارة قد عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات التي شارك فيها منسوبو الوزارة بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم، أثمرت عن وضع هذا الهيكل الإداري الجديد.