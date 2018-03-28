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بالفيديو.. فنانة شهيرة تعترف: مكنتش لاقيه أكل قبل التمثيل

بالفيديو.. فنانة شهيرة تعترف: مكنتش لاقيه أكل قبل التمثيل
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية ​وفاء عامر​ للمرّة الأولى عن معاناتها من الفقر قبل أن تصبح ممثلة مشهورة ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” مساء dmc ” .
وقالت وفاء خلال الحلقة ، لماذا لم يفكر الجمهور في ما وصل إليه الممثل لكي يحصل على كل هذه الأموال ويتخذه قدوة؟ ، فعلى الفقراء أن يقتدوا بالكبار والأغنياء لكي يصبحوا مثلهم يوماً ما.
وتابعت وفاء ، ” أنا مكنتش لاقية أكل، وكنت بأكل بصل على شوية رز وطماطم ” .
وطالبت عامر زملاءها الفنانين بعدم التصريح عن أجورهم التي يتقاضوها كي لا يستفزوا الجمهور.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 27 دقيقة

تصدقي يابنت عمر قبل تروح الدراهم

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