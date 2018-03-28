قبول استئناف الهلال بنقض قرار الانضباط على سلمان الفرج
أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب سلمان الفرج ، بنقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق شكلاً وموضوعاَ ، القاضي بإيقاف اللاعب 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال ، وإعادة رسوم الاستئناف إلى المستأنف.
ويعتبر هذا القرار نهائي من لجنة الاستئناف واجب النفاذ ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .
يذكر أن المخالفة التي قام بها اللاعب سلمان الفرج في مباراة فريقه أمام الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، والتي أظهرت اللقطات التلفزيونية تلفظ اللاعب على حكم المباراة .
عبدالله[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 56 دقيقة
رسميا الكلام البذيى مسموح في ملاعبنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 47 دقيقة
مثل هذه القرارات المفروض مايكون فيها نقض
سالم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 31 دقيقة
هل كتب الحكم في تقريره كلام الفرج او مجرد قراءة الشفاة