قبول استئناف الهلال بنقض قرار الانضباط على سلمان الفرج

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب سلمان الفرج ، بنقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق شكلاً وموضوعاَ ، القاضي بإيقاف اللاعب 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال ، وإعادة رسوم الاستئناف إلى المستأنف.

ويعتبر هذا القرار نهائي من لجنة الاستئناف واجب النفاذ ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .

يذكر أن المخالفة التي قام بها اللاعب سلمان الفرج في مباراة فريقه أمام الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، والتي أظهرت اللقطات التلفزيونية تلفظ اللاعب على حكم المباراة .