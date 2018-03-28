بالفيديو.. يارا تكشف عن حقيقة منعها من دخول المملكة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة يارا خلال حلولها ضيفة بالبرنامج الإذاعي ” بصراحة ” ، عن حقيقة منعها من دخول المملكة .

وقالت يارا خلال الحلقة ، أنها تتلقى عروضاً عدة لإحياء حفلات داخل المملكة، وليس هناك أي مشكلة تعيق دخولها، وأعقبت الإجابة بأنّ المنع قد يقتصر فقط من الظهور على شاشة MBC وليس من دخول الدولة.

وعن أعمالها الفنية الجديدة تحدّثت الفنانة يارا عن مشاركتها في لجنة برنامج ” نجوم بلا حدود ” ، فضلاً عن عملها الجديد، وهو فيديو كليب ” بحر هموم ” الذي يُحقّق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الراهنة.

وأضافت يارا ، أنّها قد تخوض تجربة التمثيل، إذ عرض عليها الكثير من الأدوار، ولكن هي من النوع الذي يفكر كثيرًا قبل القيام بأي خطوة جديدة. وقالت أنّه عرض عليها القيام ببطولة مسلسل مشترك لبناني – سوري، وشدّدت على أنه حين تكتمل التفاصيل ستعلن عنها.