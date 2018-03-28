بالفيديو.. ” الولد يبي أربع ” حريم!
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب؛ وهو يلتف حوله 4 نساء.
وأظهر الفيديو الشاب وهو يتحدث بشيء من الميوعه وهو ما جعله يبتعد كثيرًا عن مظاهر الرجال؛ وهو ما أغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الشاب في الفيديو بأن يتزوج 4 نساء.
ووجه عدد من المواطنين رسائل إلى الشباب مطالبين بابتعادهم عن الميوعة والاحتفاظ بمظهر الخشونة؛ الذي يتميز به الرجال؛ للحفاظ على ركائز الأمة العربية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16261 ] نشر منذ 55 دقيقة
الخطر على الولد من اللي يلزونه و يصورن معه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 45 دقيقة
خلك رجال وابشر بالحريم
alfahd42[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحريم كثرن بس يبن رجال صاحي
الررررراقي[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يكتب لك اللي فيه الخير…
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3905 ] نشر منذ 37 دقيقة
يسمع ابوه ويقلده 😏
alfahd42[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههه يمكن
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 19 دقيقة
ابك لو تزوج هالورع اكيد هو الي يبا يضرع…😭
مغابش[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 3 دقائق
أرجل وبعدها خذ 10
والله انا اول ماشفتك احسبك بنت
يا دافع البلا