بالفيديو.. ” الولد يبي أربع ” حريم!

فريدة سعيد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب؛ وهو يلتف حوله 4 نساء.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يتحدث بشيء من الميوعه وهو ما جعله يبتعد كثيرًا عن مظاهر الرجال؛ وهو ما أغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الشاب في الفيديو بأن يتزوج 4 نساء.

ووجه عدد من المواطنين رسائل إلى الشباب مطالبين بابتعادهم عن الميوعة والاحتفاظ بمظهر الخشونة؛ الذي يتميز به الرجال؛ للحفاظ على ركائز الأمة العربية.

