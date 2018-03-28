صور مروعة لدودة تخرج من عين سيدة

نيودلهي(صدى):

تمكن عدد من الأطباء بإحدى المستشفيات بولاية براديش الهندية، من إخراج دودة تختبئ في عين إمرأة هندية تبلغ من العمر 42 عاماً .

وكانت اشتكت المرأة من ألم شديد حول عينيها وأنفها يكاد يمنعها من الرؤية، وعندما خضعت للفحص الطبي، اكتشف الأطباء أن القزحية ملتهبة، وبعد المراقبة رأوا جسما متشابكا يتحرك.

وقام الأطباء بتخدير السيدة على الفور لإزالة الدودة، ثم قاموا بسحبها عبر أنفها.

وعلقت وسائل إعلام هندية عن الواقعة، مؤكده أن الدودة طولها أقل من سنتيمتر، وهي معروفة باسم دودة ” اللوا الوائية ” ، وتوجد عادة في غرب أفريقيا ولكنها نادرة للغاية في الهند.

