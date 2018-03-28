بالفيديو.. تعطل أبطأ ” قطار موت ” دون أن يدرك الركاب

طوكيو(صدى):

خرجت أبطأ أفعوانية في ملاهي أراكاوا بالعاصمة اليابانية طوكيو عن مسارها نتيجة انفصال إحدى العجلات ما أدى لتوقف اللعبة ، ولم يلاحظ الركاب ذلك.

وكشفت وسائل إعلام يابانية ، أن سبعة أشخاص بالغين و12 طفلا كانوا محاصرين على ارتفاع خمسة أمتار، وبدلا من أن يصابوا بالهلع، لم ينزعج الركاب بفضل سرعة اللعبة.

وأوضحت سيدة في الثلاثينات من عمرها وابنها البالغ من العمر 6 سنوات، في تصريحات إعلامية ، أن اللعبة كانت تتحرك ببطء شديد ولم تلاحظ أنها توقفت.

وتعرف اللعبة بأنها أبطار قطار في اليابان ويبلغ طولها 140 مترا تقريبا.

وأصبح الوضع مثيرا للقلق بين الركاب عندما بدأ العمال في دفع القطار دون شرح الوضع للركاب، واتصل بعضهم إلى شرطة الطوارئ، حيث وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع للمساعدة وإخلاء الركاب.