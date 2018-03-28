فالفيردي عن إصابة ميسي: يعرف جيدا الحفاظ على نفسه

نواف السالم(صدى):

علق إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، اليوم الأربعاء، على الإصابة التي لحقت بلاعبه ليونيل ميسي خلال مشاركته مع المنتخب في معسكر الاستعداد للمونديال.

وقال ” فالفيردي ” : ” سنرى كيف يشعر ميسي غدًا ، لكني هادئ وغير قلق ، هو يعرف جيدا كيف يحافظ على نفسه ” .

وعن مدى خطورة الإصابة قال : ” ميسي أنهى مباراة الدوري الاخيرة ضد بلباو بشكل جيد على الرغم من بعض الانزعاج ولكن لا يوجد هناك شيء خطير ، ولا استطيع قول اي شيء حول اصابته حتى اراه شخصياً “.

وأشار فالفيردي إلى أن الشهر القادم سيكون صعبًا؛ لافتًا إلى أنه سيتم خلاله إقرار كل شيء سواء في الدوري أو بـدوري أبطال أوروبا.