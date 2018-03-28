بالصور.. كريستينا أغيليرا تخطف الأنظار بإطلالة طفولية بدون مكياج

نورة الشهري(صدى):

قررت النجمة العالمية ” كريستينا أغيليرا ” ، البالغة من العمر 37 عامًا، أن تتخلى عن الإكسسوارات والحلي والأزياء الجميلة، لتظهر بإطلالة طفولية لتفاجئ بها جمهورها المنتشر في مختلف أنحاء العالم.

وظهرت كريستينا بإطلالة تتمتع بالجمال والبساطة على غلاف مجلة بيبر، حيث كانت بدون أي ماكياج وتسريحة شعرها بدائية جدا.

حيث تركت شعرها مطلق بحرية بدون أي إكسسوار ولم تستخدم السيشوار ، بل ارتدت خاتم في أحد أصابعها وكتبت عليه MOM.