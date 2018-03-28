” السوق المالية ” تفرض عقوبات على مخالفين للنظام

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، فرض مجموعة من العقوبات على كلًا من خالد بن إبراهيم بن عبدالله أبابطين، وأيمن بن عبدالرحمن بن هارون الحميضي، ولسيم بن علي بن فيصل المطيري.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات تتمثل في فرض عقوبة مالية على ” خالد بن إبراهيم ” بقيمة 170 ألف ريال، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على ” أيمن بن عبدالرحمن ” وإلزامه بدفع مبلغ قدره 120989.40 ريال إلى حساب الهيئة.

كما تم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على ” سليم بن علي ” وإلزامه بدفع مبلغ 80828.10 ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتبجة هذه المخالفات.

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3/3/2018م، أصدرت حكمها في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة من هيئة السوق ضد السابق ذكرهم، بتأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق؛ للتلاعب والاحتيال في تداولهم أسهم مجموعة من الشركات.