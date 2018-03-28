TEMPZagros سلاح إيران الإلكتروني ضد آسيا

طهران(صدى):

كشف مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فاير آي، أليستر شيبارد، عن تزايد الهجمات والتهديدات الإلكترونية للمستخدمين في آسيا والشرق الأوسط، يقف وراءه جماعة إجرامية إلكترونية تسمى ” TEMPZagros ” وهي مرتبطة بإيران.

وأوضح ” شيبارد ” أن وحدة استقصاء التهديدات الإلكترونية بالشركة، اكتشفت أن هذه الجماعة قامت بتحديث التكتيكات والتقنيات والإجراءات، في إطار حملة تصيد احتيالي متقدمة لشركات في أنحاء آسيا، خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن القرصنة تتم عبر إرسال مستندات مايكروسوفت نصية كمرفقات ضمن رسائل البريد الإلكتروني، إلى الأشخاص في دول: ” باكستان والهند وطاجاكستان وتركيا ” ، حيث تظهر على أنها رسائل شرعية من مؤسسات وهيئات وطنية رئيسية.

وأشار إلى أنه من ضمن الأساليب: انتحال شخصية المرسل الحقيقي، وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني التي تخترق الدفاعات التقنية للشركات، قبل تحميل نظام خلفي خفي يتيح للمهاجمين إمكانية الوصول الدائم لأنظمة الأشخاص والشركات.

وحذَّر ” شيبارد ” ، الشركات والمؤسسات الكبيرة من هذه الهجمات، ناصحاً المستخدمين بحماية أنفسهم منها عن طرق إلغاء تفعيل إعدادات الماكرو على الفور، وكذلك الحذر عند تفعيل هذه الإعدادات لمستندات مايكروسوفت.