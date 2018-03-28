بالصور.. مذيعة أخبار متحولة جنسيا تصبح حديث العالم

إسلام آباد(صدى):

استطاعت الشابة ” مارفيا مالك ” ، البالغة من العمر 21 سنة، أن تصبح حديث الصحافة في العالم، وذلك بعد أن أصبحت أول مذيعة أخبار في باكستان من المتحولين جنسياً.

فقد ظهرت ” مالك ” لأول مرة على التلفزيون في 23 مارس 2018 ، ومنذ ذلك الحين أشعلت صورها مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه الحالة التي لا يشهدها الجمهور الباكستاني إلا نادراً.

وصرّحت ” مالك ” بأنها خضعت لعملية تبديل جنسها في عمر صغير، فهي منذ أن كان عمرها 15 عاماً، خرجت من منزل والديها وأصبحت مستقلة مادياً عنهما.

وعلى الرغم من أنها تخرجت حديثًا، إلا أن هذا لم يمنعها من أن تتقدم لوظيفة على التلفاز مع العلم بظروفها، ومن دون أن تخفي حقيقتها الجنسية لتثبت أن المتحول جنسياً قادر على أن يقوم بأي وظيفة ولا يختلف عن الشخص العادي.

وتتمنى مارفيا أن تصبح مثالاً يحتذى به للمتحولين جنسياً، وأن لا يخافوا من قول الحقيقة.

