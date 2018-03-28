وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ” نسما ” القابضة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” نسما ” القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين من السعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مهندس أمن أول: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– منسق المشروع: درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية، أو المجالات ذات الصلة.

– محاسب عدد (وظيفتين/ للسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس اختبارات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الحاسوب)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأشارت ” نسما القابضة ” ، إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 20 مايو 2018م.

فيما ذكرت الشركة، أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا