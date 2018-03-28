بالفيديو.. صلاح يفاجيء أطفال ليفربول بمشاركته في ” الكاميرا الخفية “

نواف السالم(صدى):

أعد نادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة لمجموعة من الطلاب؛ كان النجم المصري محمد صلاح هو بطلها.

وكان دور ” صلاح ” في المفاجأة بمثابة ” الكاميرا الخفية ” ؛ حيث أجرت عدد من المدارس مسابقة ” تعليق ” لطلابهم وأخبروهم بأن الفائز منهم سيحظى بفرصة لمقابلة صلاح، إلا أنهم لم يخبروهم بتفاصيل.

وخرج ” صلاح ” بشكل مفاجيء لـ 20 طفلًا في أحد مدارس ليفربول، في مشهد أقرب لبرامج الكاميرا الخفية؛ حيث ظهر على ملامح الأطفال فرحة عارمة برؤية نجمهم المفضل حيث احتضنه البعض، وآخرين لم يتحركوا من أماكنهم من الصدمة.

وقال هؤلاء الأطفال أن صلاح أفضل لاعب في العالم حالياً، ووصفوه بالملك المصري، بينما علق آخرون على مظهره، وكان منهم من أعجب بقصة شعره، ومن قام بتقليد طريقة احتفاله بالأهداف.



