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كلية التمريض تعلن عن مسابقة للوظائف بجامعة الملك عبد العزيز

كلية التمريض تعلن عن مسابقة للوظائف بجامعة الملك عبد العزيز
فاطمة المالكي(صدى):

توفر كلية التمريض بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) بمسمى وظيفي ” مراسل ” ، والتي ترغب الكلية بإشغالها بمواطنة سعودية عن طريق المسابقة، وذلك طبقًا للشروط التالية:

– أن تكون سعودية الجنسية.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

– أن تكون لائقه صحيًا.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا.

– أن تكون حاصلة على مؤهل علمي بالكفاءة المتوسطة.

– إحضار أصل الهوية الوطنية.

وأكدت الكلية، أن التقديم متاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 1439/7/15هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام، من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وذلك بمنبى رقم (8) في المركز الطبي بالجامعة في جدة، الموجود بالدور الأرضي، بوحدة شؤون الموظفين، غرفة رقم (864861).


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