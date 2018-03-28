سفير المملكة بالأردن يستقبل السفير الباكستاني في عمان

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه صباح اليوم، سفير الجمهورية الباكستانية الإسلامية الشقيقة سعادة اللواء المتقاعد جنيد روحمت المعين مؤخراً لدى الأردن.

وخلال اللقاء، رحب سموه بسعادة السفير رحمت، منوهاً بما وصلت إليه العلاقات المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم ونماء بما يلبي المصالح المشتركة بينهما. وأكد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في كافة المجالات.

وتأتي هذه الزيارة الودية للتباحث حول أهم المستجدات في المنطقة وعدداً من المواضيع الهامة المشتركة.

