مهرجان أفلام الأطفال يختتم فعالياته.. غدا

سعيد العجل(صدى):

تختتم مساء غد الخميس فعاليات مهرجان أفلام الأطفال التي نظمها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ضمن روزنامته الثقافية لهذا العام، وانطلقت فعالياتها يوم ٢ نوفمبر ٢٠١٧م، وحرصت إدارته على تقديم أعمال سينمائية مميزة تتوافق مع المرحلة العمرية للأطفال من خلال نخبة من خبراء أفلام الطفل السعوديين، وعرضها مجانا على الزوار.

ويتضمن حفل الختام تكريم كل من مهرجان الشارقة الدولي لأفلام الأطفال والمكتب الثقافي المصري وسفارات الإتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيتم تكريم مخرجي الأفلام السعوديين ممدوح سالم وعبدالله الحمد ومحمد الباشا ومحمد السليمان، إضافة للجنة المشاهدة التي تشكلت برئاسة رجاء المطيري عبدالرحمن الجاسر ومشعل العنزي ونادي أطفالنا بجامعة الملك سعود ونادي علم النفس بجامعة الملك سعود ومساعدة الوكالة الإدارية للأندية الطلابية بجامعة الملك سعود الجوهرة المانع

ويأتي تنفيذ هذا المهرجان بدعم من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد، وشهد مشاركة جملة من الأعمال السينمائية العالمية تجاوز عددها ٥٠ فيلما، وسط إقبال كبير من الأطفال وأسرهم تجاوز عددهم ٣٤٠٠ مشاهد.

وستقام ضمن المهرجان جملة من الفعاليات المصاحبة تشتمل على أركان الرسم والتصوير والتلوين والألعاب وكذلك مشاركة لمنشدين وفرق استعراضية وعرض للهوايات وورش تدريبية.

