الفضلي يفتتح مركز التحكم والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية بالحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مركز التحكم والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية بمنطقة الحدود الشمالية

والذي يعد احد اهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 “لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الامراض الحيوانية”.

ويعد المركز احد المراكز 13 في جميع مناطق المملكة والتى تعمل للاستقصاء عن الامراض الحيوانية وتلقي البلاغات لهذه الامراض ويعمل على التدخل السريع في حالات الاندلاعات الوبائية بمناطق المملكة المختلفة للتحكم والسيطرة على هذه الاندلاعات بسرعة وفاعلية للحد من انتشار الامراض الحيوانية.

ويحقق المركز خطط واليات السيطرة والتحكم في الامراض الحيوانية مما سينعكس بشكل إيجابي على تنميه الثروة الحيوانية وتعزيز الامن الغذائي.

حيث يعمل المركز على التقصي عن الامراض الحيوانية بجميع منطقة الحدود الشمالية ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة علي هذه الامراض ،ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية،وإمداد المركز الرئيسي بالمعلومات عن الامراض الحيوانية للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية،إعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الامراض الحيوانية،وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الامراض الحيوانية،ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على الامراض الحيوانية بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية .