أمين الأمم المتحدة يشكر المملكة والإمارات على تقديم المساعدات لـ ” اليمن “

عادل الحربي(صدى):

وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشكر للملكة والإمارات؛ لتقديمهما ثلث مجموع المساعدات الإنسانية، المخصصة لليمن في عام 2018، حيث ناقش مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الوضع في اليمن، حيث تواصل قوات التحالف الذي تقوده الرياض، عملية عسكرية منذ 3 سنوات.

فمن الجدير بالذكر، أن المملكة والإمارات، التزموا بالمساهمة بمبلغ 930 مليون دولار، لصندوق المساعدات الإنسانية إلى اليمن؛ ولهذا السبب أعرب الأمين العام، عن امتنانه العميق لهما.

وكان سمو ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، شهد التوقيع على البرنامج التنفيذي، لتمويل خطة الأمم المتحدة، للاستجابة الإنسانية باليمن لعام 2018 م.

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