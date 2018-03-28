اتحاد التايكوندو يختتم منافسات الناشئين ببطولة شهداء الواجب

محمد السعران(صدى):

تنطلق غداً الخميس ختام بطولة المملكة المفتوحة لدرجة الناشئين للتايكوندو على كأس شهداء الواجب بمشاركة أندية وهيئات المملكة وذلك بصالة الأمير فيصل بن فهد بالملز وتستمر لمدة 3 أيام تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة .

فيما أوضح مدير الاتحاد سامي بن راشد الطلب بأن توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري خلف إطلاق مسمى البطولة بكأس شهداء الواجب وهو أقل واجب يقدم لهم لقاء تضحيتهم بأرواحهم للذود عن الوطن متمنياً بأن تكون هذه البطولة مسك ختام لمنافسات الناشئين والذين يمثلون قاعدة للمنتخبات السعودية .