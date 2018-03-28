” العمل ” تعتزم مقاضاة مصور فيديو لفتيات دار اجتماعية بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بفرعها بمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها مقاضاة أحد الأشخاص، بعد تصويره ونشره مقطع فيديو لإحدى الدور الاجتماعية بالمنطقة.

ومن جانبه، أشار أحمد المعارك، مدير العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بالقصيم، إلى نية الوزارة في مقاضاة أحد الأشخاص، بعد تصويره ونشره مقطع الفيديو، موضحًا أن الحالة قد رُفعت للإدارة القانونية في الوزارة، لغرض التتبع والرفع للنيابة العامة.

ولفت ” المعارك ” ، إلى أن المصور قد استغل فترة انتظار الفتيات للسائق، في وقت خروجهن لقضاء حوائجهن، مضيفًا أن دار الحضانة الاجتماعية ودار التربية الاجتماعية للبنات، تعمل على توفير الحياة الكريمة للنزلاء، من خلال تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية، ودمجهم بين أفراد المجتمع.

فيما شدد ” المعارك ” ، أنها دورًا اجتماعية وليست حجرًا أو دار توقيف، وأن للنزيلات حق الاندماج والتعايش والخروج، طبقًا لضوابط معينة.