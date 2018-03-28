مؤشر السوق يتخلى عن أعلى إغلاق منذ 3 سنوات.. و ” نمو ” يرتفع

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر سوق الأسهم جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.5% بخسارة 42 نقطة عند مستوى 7900.28 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4.3 مليار ريال، حيث شهدت الجلسة تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة تقدمها سهم ” مصرف الراجحي ” بأكثر من 2% عند 74.90 ريال.

وتصدر سهم ” الأندلس العقارية ” تراجعات اليوم بأكثر من 7% عند 22.60 ريال، كما أنهت أسهم كلًا من ” سامبا، جرير، الاتصالات، العربي الوطني، سافكو، رعاية، وبنك الجزيرة ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

كما أغلق سهم ” البنك الأول ” عند 12.24 ريال بخسارة 2% عقب نهاية أحقية أرباح نقدية، وتراجع سهم ” الحسن شاكر ” بنحو 5% عند 10.58 ريال.

وفي المقابل، تصدر سهم ” بدجت السعودية ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 3% عند 36.40 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف.

فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ” نمو ” مرتفعًا 17.43 نقطة، عند مستوى 2994.29 نقطة، بتداولات تجاوزت 1.2 مليون ريال.