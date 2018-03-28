بالفيديو.. فنانة خليجية تبحث عن والدتها منذ 33 عاما

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية ” شوق ” ، الكثير عن حياتها الشخصية وتحدثت كثيرا عن والدتها، وذلك عند حلولها كضيفة في برنامج “ع السيف ” ، حيث أكدت أنها حُرمت من والدتها منذ أكثر من 33 عاماً، وهي لا تحبذ كثيراً الحديث في الموضوع كي لا يؤخذ عليها أنها تتاجر به.

وصرحت شوق من خلال البرنامج قائلة: ” لا أعلم أين هي أمي ولم أرها ولا مرة في حياتي، ولا أعلم شكلها لانه تم أخذي من أمي منذ كنت طفلة من قبل عائلة والدي”. بهذه الكلمات وصفت الفنانة الكويتية شوق علاقتها بوالدتها التي حرمت منها وهي صغيرة.

وأكدت أنها ما تزال تواصل البحث عنها من دون جدوى، ولا تملك لها سوى صورة واحدة قديمة.

وأنهت كلامها بالموضوع بتوجيه رسالة للجميع بالتفكير بشكل هادئ قبل الإقدام على الطلاق من أجل الأطفال.