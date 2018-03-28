طرد دبلوماسي روسي من جمهورية الجبل الأسود

موسكو(صدى):

أعلنت جمهورية الجبل الأسود ” مونتينيجرو ” وهي دولة تقع في جنوب أوروبا، اليوم الأربعاء، عن طرد دبلوماسي روسي من أراضيها؛ بسبب واقعة تسميم عميل مزدوج روسي.

وأوضحت الجبل الأسود في بيان لها إن القرار تم اتخاذه تماشيًا مع خطوات اتخذها ” الحلفاء والشركاء والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي ” وتضامنًا مع بريطانيا.

ومن الجدير بالذكر، إنه توترت العلاقة بين روسيا وجمهورية الجبل الأسود، منذ أكتوبر 2016، إثر اتهامات لروسيا بمحاولة منع الجمهورية اليوغوسلافية السابقة من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، والإطاحة بحكومتها وقتل رئيس وزرائها.