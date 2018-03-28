الشرطة القطرية تطلب الفزعة

سلسبيل سعيد(صدى):

يبدو أن الوضع في قطر بات غير آمن، في ظل تخبط كبير من قٍبل النظام الحاكم المُكابر؛ الذي فشل في حل أزمته بكافة الطرق بابتعاده عن حضن الأشقاء.

وفي صورة حديثة حصلت عليها ” صدى ” ؛ كشفت المعاناة التي وصلت إليها قطر على أراضيها؛ حيث أظهرت الصورة مركبة دورية للشرطة القطرية، متواجدة عند تقاطع مكينس، والتي كتب عليها الفزعة .

وأثارت تلك العبارة التي وجدت على سيارة الشرطة استهجان الوافدين لقطر من أجل العمل؛ لما استشعروه بأن النظام القطري بات يطلب المساعدة؛ مما دفع ببعضهم إلى المغادرة نهائيا لعدم شعورهم بالأمان.

يجدر الإشارة إلى أن الأمير القطري المدلل تميم بن حمد فشل في أخر محاولاته التي سعى من خلالها إلى إدخال روسيا في أزمته؛ إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض التدخل؛ لمساعدة الدوحة مما وضع أميرها في موقف محرج جديد.