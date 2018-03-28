الشرطة القطرية تطلب الفزعة
يبدو أن الوضع في قطر بات غير آمن، في ظل تخبط كبير من قٍبل النظام الحاكم المُكابر؛ الذي فشل في حل أزمته بكافة الطرق بابتعاده عن حضن الأشقاء.
وفي صورة حديثة حصلت عليها ” صدى ” ؛ كشفت المعاناة التي وصلت إليها قطر على أراضيها؛ حيث أظهرت الصورة مركبة دورية للشرطة القطرية، متواجدة عند تقاطع مكينس، والتي كتب عليها الفزعة .
وأثارت تلك العبارة التي وجدت على سيارة الشرطة استهجان الوافدين لقطر من أجل العمل؛ لما استشعروه بأن النظام القطري بات يطلب المساعدة؛ مما دفع ببعضهم إلى المغادرة نهائيا لعدم شعورهم بالأمان.
يجدر الإشارة إلى أن الأمير القطري المدلل تميم بن حمد فشل في أخر محاولاته التي سعى من خلالها إلى إدخال روسيا في أزمته؛ إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض التدخل؛ لمساعدة الدوحة مما وضع أميرها في موقف محرج جديد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16261 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يا جماعه هذا السياره هي للفزعه عندما يحتاج لها اي انسان تعطلت سيارته او حصلت له مشكله
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 1 ساعة
الفزعه هذا شبيه بقوات الامن الخاصه عندنا وهذا موجود من اكثر من عشر سنوات عندهم ويتبع وزارة الداخليه اذكر اول مره شفته عندهم لما زرتهم عام ٢٠٠٦ يتواجد غالبا في الاماكن المزدحمه مثل سوق واقف والمنطقه المركزيه وكان جيوب ربع ومن خمس سنوات تقريبا صار جيوب جي اكس آر
اصيل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 59 دقيقة
هههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15481 ] نشر منذ 50 دقيقة
دليل على جهل كاتب الخبر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9357 ] نشر منذ 25 دقيقة
حكومة قطر نهايتها قريبة وعلى يد الشرفاء من اهل قطر
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 19 دقيقة
قصدهم الفزعة مثل عندنا الاسعاف..او النجدة اتوقع..