على غير العادة.. ماردونا يرفض مهاجمة الأرجنتين رغم سداسية إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

على غير العادة فضل أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، أن لا يفتح النيران على مدرب المنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة القاسية أمام إسبانيا بسداسية في المواجهة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء بينهما.

ورفع ماردونا تلك المرة راية التشجيع، حيث علق عقب تلك الهزيمة المذله عبر حسابه الرسمي على انستغرام قائلًا:”

“كل ما يمكننا فعله الآن هو التحسّن.. دائماً إلى الأمام يا أرجنتين”.

يجدر الإشارة إلى أنه من المعروف عن الأسطورة ماردونا أنه كثير الانتقاد للاتحاد الأرجنتين ومدرب المنتخب الوطني خورخي سامباولي، إلا أنه قرر أن يكون في صفهم تلك المرة.