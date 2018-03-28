راموس: ميسي يقدر على قلب الموازين

نواف السالم(صدى):

بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الإسباني على الأرجنتين بسداسية في مواجهتما الودية، أعرب النجم الإسباني سرجيو راموس عن سعادته بهذا الانتصار الساحق.

ويرى راموس عقب تحققي المنتخب لهذا الفوز على فريق كبير مثل الأرجنتين، أن إسبانيا تسير في الطريق الصحيح.

ولم ينسى راموس التعليق على المنتخب الذي يضم بين صفوفه زميله في برشلونة ليونيل ميسي، وعلق اللاعب الإسباني على منتخب التانجو قائلًا: ” الأرجنتين ستكون مختلفة مع ميسي، إذ بإمكانه قلب الموازين بأي لحظة، وأعتقد أنه سيكون مختلفاً في المونديال “.