اشتباه في وجود حالة ” الحمى المتصدع ” برجال ألمع

أبها(صدى):

اجتمعت لجنة مشكلة من الإدارات الحكومية بمحافظة رجال ألمع، اليوم الأربعاء – وفقًا لتوجيهات محافظ رجال ألمع – بشأن اشتباه وجود حالة ” الحمى المتصدع ” في قرية وسانب بالمحافظة.

وحضر هذه اللجنة، كلًا من رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، ومدير مستشفى المحافظة، ومدير فرع الزراعة، وكذلك مندوب الشرطة بالمحافظة.

حيث قامت بلدية رجال ألمع، ممثلة برئيسها ومدير قسم صحة البيئة، ببحث السبل والوسائل، وتكثيف عمليات الرش، فضلًا عن رفع النفايات البشرية ورش محيط الحاويات بشكل يومي.

كما تم إلزام أصحاب المواشي برفع ونقل مخلفات المواشي إلى مرمى النفايات، وذلك وفقًا لما أكدته بلدية رجال ألمع، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .