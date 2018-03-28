الكرملين: الاتصالات بين موسكو والرياض تتطور بشكل كبير

موسكو(صدى):

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ” الكرملين ” ، عن تنامي الاتصالات بين موسكو والرياض في مختلف المجالات، بما فيها: التعاون في سوق الطاقة.

جاء ذلك في بيان لها، اليوم الأربعاء، تعليقاً على تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بشان اتفاقية دولية طويلة الأمد في مجال الطاقة بين البلدين.

وقال ” بيسكوف ” : ” الاتصالات الروسية السعودية على مختلف المستويات تتطور بنشاط كبير، حيث يتم خلالها بحث مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك، بما فى ذلك التعاون فى أسواق الطاقة ” .