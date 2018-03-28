بالصور.. استلام مشروع تطوير الأحياء القديمة في رجال ألمع

أبها(صدى):

تقف بلدية محافظة رجال ألمع، ممثلة بقسم المشاريع، مع اللجنة المشكلة من الأمانة، على مشروع تطوير الأحياء القديمة، وذلك للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، وإستلام المشروع ابتدائيًا.

كما شرعت البلدية، ممثلة بمركز الخدمات البلدية بالجبيل، بالنظافة في الأحياء بشكل دوري، حيث يتم بعد ذلك جمعها وترحيلها للمرمى، واستمرت حملة النظافة التي تقوم بها البلدية لهذا الأسبوع، التي شملت جميع أجزاء المحافظة والقرية التراثية برجال ألمع، وجمع وترحيل النفايات إلى مرمى البلدية ونظافة الممرات الداخلية للقرية التراثية.

فيما قامت بلدية رجال ألمع، ممثلة بإدارة الخدمات ومتابعة من قسم الكهرباء، بتركيب أعمدة إنارة ديكورية على ممشى المؤدي لحديقة الدوار، حيث تقوم هذه الانارات بخدمة زوار هذا الممشى، وبلغ ما سيتم تركيبه عدد 33 عمود، ولازال العمل جاري في إستكمال الإنارة.

ومن ناحية أخرى، كشفت البلدية، ممثلة بقسم الحدائق والمرافق العامة، عن الاستغناء عن ري الأشجار بطريق المستشفى بالمحافظة، عن طريق صهريج الري، حيث تقوم باستبدال ذلك بالري بالتنقيط، وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى لري الأشجار بالتنقيط في المحافظة.