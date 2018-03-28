بالصور.. إطلاق البالونات خلال تأبين ضحايا حريق المركز التجاري بروسيا

موسكو(صدى):

قام المئات في روسيا، بإطلاق آلاف البالونات، خلال تأبين ضحايا حريق المركز التجاري، حيث قامت السلطات الروسية، بتنكيس الأعلام في كامل الأراضي الروسية؛ حدادًا على ضحايا حريق المركز التجاري، بمدينة ” كيميروفو ” ؛ والذى أسفر عن مقتل 64 شخصًا .

من الجدير بالذكر، أن روسيا تشهد اليوم الأربعاء، حدادًا وطنيًا عامًا، على ضحايا حريق مدينة ” كيميروفو ” ، وأعلن رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية، بمنطقة كيميروفو ألكسندر مامونتوف، أنه قد جرى حتى الآن تحديد هوية 27 ضحية بعد الحريق، مبينًا أنه من المخطط اليوم، دفن 14 شخصًا .

يجدر الإشارة إلى أن حريقًا، اندلع يوم الأحد الماضي في مركز ” زيمنايا فيشنيا ” ، الكرز الشتوي التجاري، وهو مؤلف من 4 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق العلوى، الذى يتكون من دور السينما، بالإضافة إلى أماكن ترفيه للأطفال.