بالصور.. إطلاق البالونات خلال تأبين ضحايا حريق المركز التجاري بروسيا
قام المئات في روسيا، بإطلاق آلاف البالونات، خلال تأبين ضحايا حريق المركز التجاري، حيث قامت السلطات الروسية، بتنكيس الأعلام في كامل الأراضي الروسية؛ حدادًا على ضحايا حريق المركز التجاري، بمدينة ” كيميروفو ” ؛ والذى أسفر عن مقتل 64 شخصًا .
من الجدير بالذكر، أن روسيا تشهد اليوم الأربعاء، حدادًا وطنيًا عامًا، على ضحايا حريق مدينة ” كيميروفو ” ، وأعلن رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية، بمنطقة كيميروفو ألكسندر مامونتوف، أنه قد جرى حتى الآن تحديد هوية 27 ضحية بعد الحريق، مبينًا أنه من المخطط اليوم، دفن 14 شخصًا .
يجدر الإشارة إلى أن حريقًا، اندلع يوم الأحد الماضي في مركز ” زيمنايا فيشنيا ” ، الكرز الشتوي التجاري، وهو مؤلف من 4 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق العلوى، الذى يتكون من دور السينما، بالإضافة إلى أماكن ترفيه للأطفال.
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