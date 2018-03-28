المملكة تشارك في معرض الإسكندرية الدولي 2018

رحاب فتحي(صدى):

تشارك الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لعام 2018م خلال الفترة من 31/3 إلى 9/4/2018م.

ويضم الجناح الخاص باسم المملكة كلًا من ” وزارة الثقافة و الإعلام، الخطوط الجوية العربية السعودية، القنصلية العامة للمملكة بالإسكندرية “.

كما يتضمن الجناح معروضات من الإنتاج الثقافي السعودي و ديكورات وبنارات معبرة عن النهضة السعودية الحديثة و رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى جناح خاص عن تطور الحرمين الشريفين ومجسمات عنهما وبنارات و صور توضح التطور الذي حصل في المشاعر المقدسة و بئر زمزم و غيرها.